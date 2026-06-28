نيفيش وفيليش يلحقان بالأسطورة

عادلَ البرتغاليان روبن نيفيش، لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، وجواو فيليش، مهاجم النصر، عدد مباريات مواطنهما الأسطوري إيزيبيو في كأس العالم بعد مشاركتهما أمام كولومبيا، فجر الأحد، لحساب الجولة الأخيرة من المجموعة الـ 11.

ودخل نيفيش الملعب للمرة الأولى في البطولة، التي تستضيفها أمريكا الشمالية، بعدما اكتفى بالجلوس احتياطيًّا طوال اللقاءين السابقين أمام الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان.

وغادر الملعب بعد نهاية الشوط الأول مباشرة مستبدلًا بزميله جواو نيفيش، لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي.

من جهته، شارك فيليش للمباراة الثانية على التوالي، وبصفةٍ أساسيةٍ بعدما جلس احتياطيًّا أمام الكونغو الديمقراطية في الجولة الأولى.

واستُبدل مهاجم النصر في الدقيقة 70، ودخل مكانه رفائيل لياو، جناح ميلان الإيطالي.

ورفع نيفيش وفيليش حصيلة مبارياتهما في كأس العالم إلى ستٍّ، على مدى النسختين السابقة والجارية، وهو العدد ذاته الذي لعبه الراحل إيزيبيو.

ولعب نيفيش خمس مبارياتٍ في بطولة 2022، بينما ظهر فيليش في أربعة لقاءاتٍ ضمن منافساتها.