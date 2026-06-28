بـ 655 مليونا.. مباراة السعودية وإسبانيا الأكثر مشاهدة

سجلت مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام نظيره الإسباني في كأس العالم 2026 أعلى نسبة مشاهدةٍ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا برقمٍ وصل إلى نحو 65 مليونًا عبر القناة الناقلة.

وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أنه سينشر الأرقام الإجمالية لبيانات المشاهدة بعد انتهاء البطولة الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وسجلت مباراة السعودية الأولى أمام الأوروجواي «1ـ1» نسبة مشاهدةٍ بلغت 42 مليونًا، فيما بلغت نسبة مشاهدة المباراة الأخيرة أمام الرأس الأخضر «0ـ0» 35 مليونًا.

وكانت مباراة الفوز التاريخي للسعودية على الأرجنتين 2ـ1 في مونديال 2022 حصدت رقمًا قياسيًّا، بلغ 99.3 مليون مشاهدةٍ، وفقًا لتقرير قناة «بي إن سبورت».

ويتم الحصول على أرقام المشاهدات التلفزيونية لمباريات كأس العالم بالتعاون بين شركات أبحاث السوق المستقلة، والاتحاد الدولي لكرة القدم، والقنوات الناقلة.

وتعتمد هذه الجهات على آلياتٍ وتقنياتٍ أساسيةٍ لجمع البيانات بدقةٍ، في مقدمتها اعتمادية البث الرقمي، وعبر الإنترنت OTT & Streaming، ويتم رصدها بدقةٍ 100% عبر الخوادم الرقمية للقنوات الناقلة، أو منصات فيفا الرقمية. وتقيس هذه المنصات عدد الحسابات النشطة، والمشاهدات الفريدة، والدقائق الفعلية التي تم استهلاكها لكل مباراةٍ.

كذلك تعتمد الشركات على تقنياتٍ تجمع بين أجهزة القياس المنزلية Peoplemeters المثبتة على أجهزة تلفازٍ مختارةٍ، وتسجل الأجهزة بدقةٍ، ووقت المشاهدة عبر أزرارٍ مخصَّصةٍ لكل فرد.