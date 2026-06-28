تساوى مع ماتيوس.. رونالدو صاحب ثاني أكبر رصيد مونديالي

بات البرتغالي الأسطوري كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، ثاني أكثر المشاركين في بطولة كأس العالم تاريخيًّا، مناصفةً مع الألماني المعتزل لوثار ماتيوس، بواقع 25 مباراةً لكلٍّ منهما.

وشارك رونالدو في جميع دقائق مباراة البرتغال وكولومبيا، فجر الأحد، ضمن الجولة الأخيرة من المجموعة الـ 11، التي انتهت بالتعادل السلبي.

ولعب «الدون» كل مباريات البرتغال الثلاث في المجموعة، معزِّزًا رصيده من المباريات المونديالية، الذي كان يشتمل على 22 مباراةً، قبل بداية النسخة الجارية.

ووصل البرتغالي إلى هذا العدد في سادس نسخةٍ يخوضها منذ بدء ظهوره في كأس العالم عام 2006.

ويقف رونالدو خلف الأرجنتيني الأسطوري ليونيل ميسي، متصدر القائمة، بفارق ثلاث مبارياتٍ عنه.

ويملك ميسي 28 مباراةً، مقابل 25 لرونالدو وماتيوس، و24 للألماني ميروسلاف كلوزة، و23 للإيطالي باولو مالديني، و22 للكرواتي لوكا مودريتش والألماني مانويل نوير الحاضرين في النسخة الجارية.