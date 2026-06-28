كولومبيا تلقي بالبرتغال في طريق كرواتيا وإسبانيا

فرض المنتخب الكولومبي الأول لكرة القدم التعادل دون أهدافٍ على نظيره البرتغالي، فجر الأحد، في آخر جولات المجموعة الـ 11 من كأس العالم، وأمَّن الصدارة بعد ضمانه سلفًا التأهل برفقة «برازيل أوروبا» في الجولة الماضية.

ورفعت كولومبيا رصيدها إلى سبع نقاطٍ، مقابل خمسٍ للبرتغال، وأربعٍ للكونغو الديمقراطية، التي حجزت بالتزامن بطاقة التأهل عبر الفوز على أوزبكستان 3ـ1.

وشهدت المباراة نديَّةً وصراعًا على صدارة المجموعة، التي تمنح صاحبها مواجهة غانا ضمن دور الـ 32 في كانساس، وأخرى محتملةً ضد سويسرا في دور الـ 16.

في المقابل، يتعيَّن على البرتغال، بحال تخطيها كرواتيا في تورونتو ضمن دور الـ 32، خوض مواجهةٍ محتملةٍ محفوفةٍ بالمخاطر ضد إسبانيا، بطلة أوروبا، في دور الـ 16.