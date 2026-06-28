الأولى تاريخيّا.. «الفهود» تعبر المجموعات

حجز منتخب الكونغو الديمقراطية الأول لكرة القدم مقعده في دور الـ 32 لكأس العالم للمرَّة الأولى في تاريخه بعد أن قلبَ تأخره بهدفٍ أمام أوزبكستان إلى فوزٍ بـ 3ـ1، فجر الأحد، على ملعب مرسيدس بنز في مدينة أتلانتا الأمريكية، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الـ 11.

وتقدَّم المنتخب الأوزبكي بهدفٍ، أحرزه قائده إلدور شومورودوف في الدقيقة 10، لكنَّ المنتخب الكونغولي قلبَ الطاولة في الشوط الثاني بفضل نجمه يوان ويسا الذي سجَّل هدفين "68 من ركلة جزاء و90+1"، والبديل فيستون ماييلي "78".

ورفع منتخب المدرب الفرنسي سيباستيان دوسابر رصيده، بعد تحقيقه أول فوزٍ مونديالي في تاريخه، إلى أربع نقاطٍ في المركز الثالث، وأمَّن صعوده إلى دور الـ 32 للمرَّة الأولى في مشاركته المونديالية الثانية "الأولى في ألمانيا 1974 تحت اسم زائير".

ويخوض "الفهود" اختبارًا بالغ الصعوبة في دور الـ 32 أمام إنجلترا في أتلانتا، الأربعاء.