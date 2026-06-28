كوريا الجنوبية تودّع المونديال

خرج المنتخب الكوري الجنوبي الأول لكرة القدم من دور المجموعات في كأس العالم 2026، السبت، بعد أن جاءت النتائج في غير صالحه، ليفقد فرصة بلوغ الأدوار الإقصائية.

وقد يكون القائد المخضرم سون هيونج مين، البالغ 33 عامًا، خاض آخر مباراةٍ له في المونديال.

وكان المنتخب الكوري قريبًا من بلوغ دور الـ 32 قبل أن يتلقَّى خسارةً مفاجئةً أمام جنوب إفريقيا 0ـ1، الأربعاء.

واحتلت كوريا الجنوبية المركز الثالث في المجموعة الأولى خلف المكسيك، إحدى الدول المضيفة، وجنوب إفريقيا بعد أن كانت قد خسرت أيضًا 1ـ0 أمام المكسيك.

وافتتح المنتخب الكوري مشواره بالفوز على التشيك 2ـ1، لكنَّ ذلك كان أفضل ما حققه الفريق بقيادة هونج ميونج بو وسط انتقاداتٍ طالت المدرب، وتراجع مستوى نجمه سون.

وكانت كوريا تأمل التأهل إلى الأدوار الإقصائية ضمن أفضل ثمانية منتخباتٍ احتلت المركز الثالث، لكنَّ نتائج المجموعات الأخرى جاءت عكس طموحاتها، السبت، لتقضي على آمالها، وتفرض عليها خروجًا مبكِّرًا.

وشابت أجواءٌ من التوتر مشاركة كوريا الجنوبية في البطولة بسبب خلافٍ بين اللاعبين ووسائل الإعلام المحلية، فيما حلَّقت طائرةٌ مسيَّرةٌ فوق حصةٍ تدريبيةٍ حاسمةٍ للمنتخب قبل مباراة المكسيك.