محرز يقود الجزائر إلى دور الـ 32

خطف المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم بطاقة العبور إلى دور الـ 32 لكأس العالم 2026 عقب تعادله 3ـ3 أمام النمسا، التي تأهلت أيضًا، فجر الأحد، في مباراةٍ شهدت نهايةً مثيرةً في دقائقها الأخيرة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة العاشرة.

وسجل أهداف الجزائر رفيق بلغالي في الدقيقة 45، ورياض محرز "60 و90+3"، فيما حملت أهداف النمسا توقيع ماركو أرناوتوفيتش في الدقيقة 28، ومارسيل سابيتزر "55"، والبديل ساشا كالايدجيتش "90+6".

ورفعت الجزائر رصيدها إلى أربع نقاطٍ في المركز الثالث، لتبلغ الأدوار الإقصائية من بوابة أفضل ثمانية منتخباتٍ في هذا المركز، وتضرب موعدًا مع سويسرا في دور الـ 32، الجمعة المقبل، في فانكوفر.

كذلك، رفعت النمسا رصيدها إلى أربع نقاطٍ، لكن في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الجزائر، وستواجه إسبانيا في دور الـ 32 باليوم ذاته أيضًا في إنجلوود.