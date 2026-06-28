الأرجنتين تكسب الأردن.. وميسي ينفرد بصدارة الهدافين

ابتعد ليونيل ميسي، قائد المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، الذي احتفل بـ "يوم ميلاده الـ 39" الأربعاء الماضي، بصدارة الهدافين التاريخيين في نهائيات كأس العالم بـ 19 هدفًا، لكن مع مطاردةٍ من الفرنسي كيليان مبابي "16" بعد تسجيله الهدف الثالث لمنتخب بلاده في اللقاء أمام الأردن، فجر الأحد.

وخرج الأردن خالي الوفاض في مشاركته التاريخية الأولى بكأس العالم بعد خسارةٍ ثالثةٍ، وهذه المرَّة أمام الأرجنتين، حاملة اللقب 1ـ3 ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة العاشرة.

وحقَّقت الأرجنتين، الساعية إلى أن تصبح ثالث منتخبٍ يحصد اللقب مرَّتين متتاليتين، العلامة الكاملة في المجموعة، التي حلَّت فيها النمسا وصيفةً بفارق الأهداف عن الجزائر الثالثة بعد تعادلهما 3ـ3.

وضربت الأرجنتين موعدًا في دور الـ 32 مع منتخب الرأس الأخضر.

وأصبح ميسي، قائد "البيسيليستي"، أول لاعبٍ يسجل في سبع مبارياتٍ متتاليةٍ ضمن نهائيات كأس العالم بإحرازه الهدف الثالث في المباراة بعد نزوله بديلًا في الدقيقة 80 عقب هدفَي جيوفاني لو سيلسو "19"، ولاوتارو مارتينيز "31 من ركلة جزاءٍ"، فيما سجل البديل موسى التعمري هدف الأردن الوحيد في الدقيقة 55.