محرز.. هدفان في المونديال وتأهل

افتتح رياض محرز، لاعب المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم وفريق الأهلي السعودي، سجله التهديفي في كأس العالم، فجر الأحد.

ونجح الجناح الأيمن في تسجيل هدفين حاسمين لمنتخب بلاده في شباك النمسا خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 3ـ3 ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة العاشرة.

وأسهم محرز في تأهل منتخب بلاده إلى دور الـ 32 لكأس العالم حيث يواجه سويسرا، الجمعة المقبل.

وأصبح رياض أول لاعب في تاريخ المنتخب الجزائري يصل إلى الهدف رقم 11 في البطولات الكبرى بواقع تسعةٍ في كأس أمم إفريقيا، وهدفين في المونديال.

وشارك محرز مع منتخب بلاده بكأس العالم 2014 في البرازيل، وغاب عن نسختي 2018 و2022 قبل أن يعود ليقود الجزائر في مونديال 2026.

ولعب رياض في كأس العالم أربع مبارياتٍ، وسجل هدفين، وأسهم في صناعة هدفٍ، أمَّا في كأس أمم إفريقيا، فخاض 24 مباراةً، وسجل تسعة أهدافٍ، وصنع هدفًا.

ولعب محرز مع منتخب بلاده 118 مباراةً دوليةً في جميع المسابقات، وسجل 40 هدفًا، وصنع 45، حسب موقع ترانسفير ماركت.

واحتلت الجزائر المركز الثالث في سلم ترتيب المجموعة العاشرة برصد أربع نقاط خلف الأرجنتين المتصدرة بالعلامة الكاملة، والنمسا الوصيف بفارق النقاط عن "محاربي الصحراء".