سكالوني: ميسي لا يهمه كلام الناس

كشف ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، عن أن ليونيل ميسي، قائد "التانجو"، فضَّل أن يشارك زملاؤه في مباراة الأردن ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة العاشرة، فجر الأحد.

وقال سكالوني في المؤتمر الصحافي: "كان في إمكان ميسي اللعب 90 دقيقةً، لكنه فضَّل أن يشارك زملاؤه في المباراة بغض النظر عن الخصم. ميسي لا يهتمُّ لحديث الناس، وأنا سعيدٌ بقراره في الجلوس على مقاعد البدلاء لإتاحة الفرصة للشباب".

وأضاف: "أعطيت الفرصة لجميع اللاعبين، وهذا هدفنا، ومقتنعٌ بأن على الجميع الاستمتاع والمشاركة في كأس العالم على الرغم من صعوبة المباراة. لدينا فريقٌ جيدٌ على مستوى الخطوط كافة، واللاعبون أثبتوا لي أنهم جيدون ويُعتمد عليهم".

وأوضح المدرب، أن حامل اللقب دخل مرحلةً صعبةً في الأدوار النهائية بعد التأهل إلى دور الـ 32 قائلًا: "الآن دخلنا دورًا جديدًا، ومهمةً أصعب، واللاعبون مستعدون بدنيًّا. حاولت أن أبني فريقًا متوازنًا على الرغم من حضور لاعبين جددٍ، وآمل أنهم شعروا بالفخر بالمشاركة وارتداء قميص الأرجنتين. دائمًا ما نشعر بالتوتر قبل المباريات، ولا نستسهل الخصوم، وندرك صعوبة كل مباراة، لذا نحن نفوز".

وأردف: "يجب علينا أن نعطي أفضل ما لدينا، وأن نقدم أحسن أداءٍ ممكنٍ، وهذا ما حدث. اللاعبون لديهم القدرة على التنافس، وطالما أنني مدربٌ للأرجنتين سأحافظ عليهم".