هدف اللحظة الأخيرة يبعد إيران عن المونديال

انتهت آمال المنتخب الإيراني الأول لكرة القدم في بلوغ دور الـ 32 لكأس العالم للمرة الأولى بتاريخه بشكلٍ مؤلمٍ، الأحد، بعد أن سجلت النمسا هدف التعادل في اللحظات الأخيرة خلال المباراة أمام الجزائر، إذ تسبَّب ذلك في إبعادها من قائمة أفضل ثمانية منتخباتٍ احتلت المركز الثالث في البطولة.

وأنهى المنتخب الإيراني مشواره في المجموعة السابعة، السبت، بالتعادل 1ـ1 مع مصر، لينتظر معرفة إذا ما كانت النقاط الثلاث التي حصدها كافيةً لضمان مكانٍ له في دور الـ 32.

وتعرَّضت إيران بالفعل لانتكاسةٍ كبيرةٍ عندما ألغي لها هدف الفوز الذي سجَّلته في الوقت المحتسب بدل ‌الضائع ضد مصر ‌بسبب التسلل.

وبذلك اضطرت إيران إلى انتظار أن ‌تسير ⁠نتائجُ مبارياتٍ أخرى في ⁠دور المجموعات لصالحها، وبدا لدقائق عدة، الأحد، أنها في طريقها للتأهل بالفعل عندما سجلت الجزائر هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع، لتتقدَّم على النمسا 3ـ2.

لكن نجحت النمسا في تسجيل هدف التعادل في آخر لمسةٍ بالمباراة تقريبًا، لتصبح النتيجة 3ـ3، ويصعد المنتخبان الجزائري والنمساوي إلى الدور التالي، وتُحرم إيران من بلوغ مرحلة خروج المغلوب في مشاركتها السابعة بكأس ⁠العالم.

وغادر المنتخب الإيراني البطولة دون أي هزيمةٍ بعد ثلاثة تعادلاتٍ ‌مع بلجيكا، ونيوزيلندا، ومصر.