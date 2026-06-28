كيروش: الوصول إلى المونديال أصبح سهلا

حذَّر البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب المنتخب الغاني الأول لكرة القدم، من فقدان الإثارة في صراع التأهل إلى الأدوار الإقصائية لكأس العالم.

وقال المدرب: "الوصول إلى المونديال أصبح سهلًا بعد زيادة عدد المشاركين إلى 48 منتخبًا. العناوين الرئيسة ركزت بشكلٍ ‌أكبر على الدول ‌التي فشلت في الوصول إلى البطولة".

وتأهلت ‌غانا، ⁠وهي واحدةٌ من ⁠عشرة منتخباتٍ إفريقيةٍ في كأس العالم، إلى دور الـ 32، السبت، ضمن أفضل ثمانية منتخباتٍ احتلت المركز الثالث بعد أن خسرت 1ـ2 أمام كرواتيا في ختام منافسات المجموعة الـ 12.

وردَّ كيروش في مؤتمرٍ صحافي على سؤالٍ حول إذا ما كان ⁠عدد المقاعد المخصَّصة للفرق الإفريقية مبرَّرًا بالقول: "تأهل عددٌ كبيرٌ من ‌الفرق إلى كأس العالم. أعتقد أن قيمة المنافسة من ‌حيث ندرة المشاركة في البطولة لا تزال موضع نقاشٍ، وحتى مباريات التصفيات في أوروبا وإفريقيا بدأت تفقد أهميتها، لأن الجميع يتأهل".

وأوضح كيروش، الذي يشارك للمرة الخامسة في المونديال بوصفه مدربًا، أن البطولة يجب أن ‌تُنظَّم بطريقةٍ تضمن أن تكون عملية التأهل جادةً وصعبةً وتنافسيةً، كما يجب على ⁠المنظِّمين ⁠أن يأخذوا في الاعتبار أن اللاعبين قد خاضوا مواسمَ طويلةً، وقال: "هناك كثيرٌ من التفاصيل الصغيرة التي تتطلَّب، في المستقبل، دراستها بعنايةٍ فائقةٍ".

وفي معرض حديثه عن هزيمة فريقه، ذكر المدرب البرتغالي، أنهم ارتكبوا أخطاء دفاعيةً باهظةً أمام كرواتيا، وأنهم سيتعلَّمون من تلك الأخطاء قبل مباراة دور الـ 32 أمام كولومبيا في مدينة كانساس سيتي، الجمعة المقبل، قائلًا: "أفضل ما في هذه المباراة هو ما تعلَّمناه منها. نتعلَّم كثيرًا من الأمور فيما يتعلَّق بتطورنا وتقدمنا، ولدينا صورةٌ واضحةٌ عن أداء بعض اللاعبين، وما يمكننا تغييره في المباريات المقبلة".