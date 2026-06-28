بيتكوفيتش: كرة القدم انتصرت.. والتعادل حدث جنوني

وصف البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، مدرب المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، التعادل المثير 3ـ3 أمام النمسا في المباراة الأخيرة بالمجموعة العاشرة في كأس العالم 2026، الأحد، بالجنون بعد صعود المنتخبين إلى دور الـ 32.

وتقدَّمت النمسا مرتين، لكن الجزائر ردَّت في كلتا المرتين، وبدا ‌أنها حسمت ‌الفوز بعد أن سجلت الهدف ‌الثالث ⁠في الدقيقة 93 لتصبح النتيجة ⁠3ـ2، لكنَّ النمسا أدركت التعادل بعدها بثلاث دقائق في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتلتقي الجزائر منتخب سويسرا في دور الـ 32 حيث ⁠سيواجه بيتكوفيتش الفريق الذي قاده بين ‌عامي 2014 و2021.

و‌قال بيتكوفيتش: "سويسرا فريقٌ رائعٌ. أنا أعرفهم جيدًا ‌حتى وإن كان هناك وجوهٌ جديدةٌ فقد ‌لعب بعضهم معي، لذا أنا أعرف هؤلاء اللاعبين".

وأكد المدرب البوسني أن تركيزه الفوري ينصب على التعافي بدلًا من المنافس التالي للجزائر قائلًا: "دعونا نرتاح، ثم سنبدأ من جديدٍ استعدادًا للدور التالي. ما زلنا في طور التطور بوصفنا فريقًا، ونتحسَّن من مباراةٍ إلى أخرى".

وفي تعليقه على التعادل، رحَّب بالنتيجة حيث كانت ذكريات "فضيحة خيخون" عام 1982 عندما تعادلت ألمانيا الغربية مع جارتها النمسا، ما أدى إلى خروج الجزائر من كأس العالم آنذاك، لا تزال حاضرةً في الأذهان قبل المباراة، وقال: "سعيدٌ للغاية لأن كرة القدم انتصرت وسادت في النهاية. النتيجة 3ـ3 تلخص كل شيء".