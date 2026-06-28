فرحة وتأهل

حصل المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم على بطاقة العبور إلى دور الـ 32 لكأس العالم 2026 عقب تعادله 3ـ3 أمام النمسا، التي تأهلت أيضًا، فجر الأحد، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة العاشرة (الوكالات)