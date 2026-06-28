المغرب وهولندا.. 10 أصدقاء يتحوّلون إلى أعداء

تتحوّل زمالة خمسة لاعبين في المنتخب المغربي الأول لكرة القدم مع خمسة هولنديين إلى خصومة شريفة، فجر الثلاثاء، على ملعب مونتيري في المكسيك، من أجل حجز بطاقة الدور ثمن النهائي لمونديال أمريكا الشمالية.

رفع إسماعيل صيباري، هداف «أسود الأطلس» في النسخة الجارية بثلاثة أهداف، ومواطنه أنس صلاح الدين، الظهير الأيسر، وخوس تيل، لاعب الوسط، كأس الدوري الهولندي مع آيندهوفن قبل أسابيع قليلة.

ولعب نصير مزراوي، الظهير الأيسر لمانشستر يونايتد الإنجليزي، لفترة طويلة مع فرنكي دي يونج، صانع ألعاب برشلونة الإسباني، وراين خرافنبرخ، لاعب وسط ليفربول الإنجليزي في أياكس أمستردام، كما دافع مع الأخير عن ألوان بايرن ميونيخ الألماني.

أما القائد أشرف حكيمي، مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، فجاور دونييل مالين، مهاجم روما الإيطالي في بوروسيا دورتموند الألماني، فيما لعب المخضرم سفيان أمرابط، لاعب وسط ريال بيتيس الإسباني، مع نواه لانج في بروج البلجيكي.

وأكد حكيمي، الذي سبق له مواجهة قائده في سان جيرمان ماركينيوس في اللقاء الافتتاحي للنسخة الجارية ضد البرازيل «1ـ1»، أنَّه «لا توجد صداقات داخل الملعب»، مشددًا على احترامه لزميله السابق في روما مالين.

من جهته، تحدث صيباري عقب الفوز على هايتي 4ـ2 في الجولة الثالثة، حيال إمكانية مواجهة تيل في الدور المقبل، وقال إن ذلك سيكون «أمرًا لطيفًا»، مضيفًا «سألتقي ببعض الأصدقاء، وهذا أمر رائع حقًا. لكنني لم أتابع منتخب هولندا عن كثب حتى الآن، سأستمع إلى المدرب لأعرف ما ستكون عليه التكتيكات».