7 منتخبات جديدة في إقصائيات المونديال

شهدت نهائيات كأس العالم، الجارية في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، نجاح سبعة منتخبات بإتمام مهمة تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخها، من بينها خمسة منتخبات إفريقية، إضافة إلى منتخب أوروبي وآخر من منطقة الكونكاكاف، فيما عزَّز المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم رقمه القياسي على رأس الأكثر عبورًا لهذا الدور، أمام ألمانيا والأرجنتين.

وتمكّن المنتخب المصري من إتمام هذه المهمة بعد تمركزه ثانيًا في المجموعة السابعة، عقب تعادليْن مع بلجيكا وإيران، وفوز على نيوزيلندا في الجولة الثانية، ليضرب موعدًا مع أستراليا في دور الـ 32.

وخالف منتخب جنوب إفريقيا التوقعات في المجموعة الأولى، وتفوَّق على كوريا الجنوبية والتشيك، ليواصل رحلته رفقة المضيف المكسيكي، متصدر المجموعة بالعلامة الكاملة.

وينتظر منتخب جنوب إفريقيا مواجهة مضيف آخر في حضوره الأول تاريخيًّا خارج دور المجموعات، إذ يلتقي بمنتخب كندا مساء الأحد، في أولى مباريات دور الـ 32، علمًا بأن المنتخب الكندي تجاوز بدوره دور المجموعات للمرة الأولى، ولو أنَّه سيخسر أمام المنتخب الإفريقي عامل الأرض، حيث تجرى المباراة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية على ملعب «سوفاي».

وجاء التأهل الكندي إلى دور الـ 32 عن طريق المجموعة الثانية، إذ حصد أربع نقاط احتل فيها المركز الثاني، خلف سويسرا، وتساوى بالنقاط مع منتخب البوسنة والهرسك، الذي أتمّ هو الآخر مهمة عبور دور المجموعات للمرة الأولى من بوابة أفضل الثوالث.

وانضم منتخب كوت ديفوار إلى قائمة المنتخبات التي تجاوزت دور المجموعات للمرة الأولى، بعد فوزه على كوراساو في 25 يونيو، فاحتل المركز الثاني عن مجموعته الخامسة، خلف ألمانيا.

وخطف الرأس الأخضر بطاقة المركز الثاني في المجموعة الثامنة، بعد خروجه بثلاثة تعادلات من مواجهاته أمام إسبانيا والأوروجواي والأخضر السعودي، ليتمكن من مواصلة مشواره في حضوره الأول تاريخيًّا في النهائيات.

وكان منتخب الكونغو الديمقراطية آخر المنتخبات التي أتمّت مهمة عبور دور المجموعات للمرة الأولى، إذ جاء ضمن أفضل الثوالث، بعد تعادله مع البرتغال، وخسارته أمام كولومبيا، وفوزه على أوزبكستان فجر الأحد، علمًا بأنه يشارك في النهائيات للمرة الثانية، بعد مشاركة أولى تحت اسم زائير في 1974.

وعلى جانب آخر، شهدت النسخة الجارية عبور المنتخب البرازيلي دور المجموعات للمرة الـ 19، معززًا زعامته لقائمة أكثر المنتخبات عبورًا لهذا الدور، علمًا بأن دور المجموعات حضر في 21 نسخة مونديالية من أصل 23، إذ لُعبت نسختي 1934 و1938 بنظام خروج المغلوب.

ويأتي المنتخب الألماني ثانيًا، خلف البرازيل، إذ تجاوز دور المجموعات للمرة الـ 17 تاريخيًّا، بعد تصدره المجموعة الخامسة، ويليه المنتخب الأرجنتيني، حامل اللقب، الذي حصد العلامة الكاملة في المجموعة العاشرة، متجاوزًا دور المجموعات للمرة الـ 15 تاريخيًّا، مقابل 14 عبورًا لإنجلترا، و11 للمنتخب الإسباني.

وشهدت النسخة الجارية العبور العاشر لمنتخبيْن، وهما المكسيكي والهولندي، فيما تواصل ثلاثة منتخبات عربية رحلتها: المغرب الذي يتجاوز دور المجموعات للمرة الثالثة في تاريخه، والجزائر التي أتمّت المهمة للمرة الثانية بعد نهائيات 2014، إضافة إلى مصر.