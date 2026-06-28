«المبارزة السعودية» يناقش تطوير اللوائح الدولية

شارك الاتحاد السعودي للمبارزة في اجتماع أعضاء اللجان والمجالس الدولية بالاتحاد الدولي للمبارزة «FIE»، المنظم في صوفيا، العاصمة البلغارية.

وحسبما أوضحه البيان الصحافي، مثَّل اتحاد المبارزة في الاجتماع كلٌّ من: عبد الله السنيد، عضو لجنة الإعلام والتسويق، ومحمد بو علي، عضو لجنة الأساتذة.

واستعرض الاجتماع استراتيجية الاتحاد الدولي للمبارزة، ومؤشرات الأداء، وخطط تطوير الموقع الإلكتروني، إلى جانب اجتماعات اللجان والمجالس المتخصصة، والاجتماعات المشتركة لمناقشة المقترحات المشتركة الهادفة إلى تطوير العمل المؤسسي.

وناقش المشاركون عددًا من التعديلات المقترحة على القوانين واللوائح وأنظمة استضافة البطولات والفعاليات، تمهيدًا لرفعها إلى الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لاعتمادها، بما يسهم في تعزيز الحوكمة، وتطوير منظومة رياضة المبارزة على المستوى الدولي.