يملك فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم العدد الأكبر من اللاعبين في قوائم المنتخبات التي حجزت مقاعدها في دور الـ 32 من كأس العالم، بواقع 18 مثَّلوه خلال موسم 2025ـ2026، ما يجعله النادي الأكثر حضورًا في الدور المقبل من المونديال.

ويُعدّ مانشستر سيتي كذلك أكثر الأندية دعمًا للمنتخبات، إذ يتوزع لاعبوه على 11 من المنتخبات التي تجاوزت دور المجموعات، متفوقًا على كريستال بالاس، الذي يحضر لاعبوه في قوائم 10 منتخبات.

وانطلقت نهائيات كأس العالم بحضور 19 لاعبًا من صفوف سيتي، تأهلوا جميعًا إلى دور الـ 32، باستثناء عبد القادر خوسانوف، الذي تذيّل مع منتخب أوزبكستان ترتيب المجموعة الـ 11، علمًا بأن عدد لاعبي سيتي سيتقلص تقنيًا إلى 16 لاعبًا في 1 يوليو، أي تاريخ الانتقال الرسمي لبيرناردو سيلفا إلى ريال مدريد، وانتهاء عقد جون ستونز.

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني في عدد اللاعبين الحاضرين في الدور الثاني، بواقع 16 لاعبًا يتوزعون على تسعة منتخبات، علمًا بأنّه بدأ النهائيات بحضور 17 لاعبًا، قبل أن تنتهي رحلة كيم مين جاي في دور المجموعات، مع منتخب كوريا الجنوبية.

ونجح جميع لاعبي أرسنال في إتمام مهمة عبور دور المجموعات، وعددهم 15 لاعبًا، يتوزعون على تسعة منتخبات مستمرة في الصراع، ثم يأتي الدور على باريس سان جيرمان، بطل أوروبا، الذي يدعم سبعة منتخبات بـ 14 لاعبًا.

ويأتي برشلونة خامسًا في قائمة أكثر الأندية حضورًا في دور الـ 32، إذ يدعم ستة منتخبات بـ 13 لاعبًا مثَّلوا الفريق في موسم 2025ـ2026، ويليه كريستال بالاس، الذي قدّم 12 لاعبًا إلى 10 منتخبات، نجحوا جميعًا في تجاوز دور المجموعات.

وتملك ثلاثة أندية أخرى 10 لاعبين أو أكثر في دور الـ 32، وهي أتلتيكو مدريد وميلان ودورتموند، فيما تدعم أربعة أندية المنتخبات المتبقية بتسعة لاعبين، من بينها الأهلي المصري، فيما يصل عدد لاعبي ريال مدريد المستمرين في الصراع إلى ثمانية لاعبين، إلا أنَّ هذا الرقم سيرتفع إلى 11 في 1 يوليو، أي التاريخ الرسمي لثلاث صفقات حسمها للموسم المقبل، وهي صفقات الفرنسي إبراهيما كوناتي، والإسباني مارك كوكوريا، والبرتغالي بيرناردو سيلفا.