البرازيل أمام اليابان.. ذكرى اللقب وثأر الخسارة

تحتضن مدينة هيوستن الأمريكية، مساء الإثنين، لقاء المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم أمام نظيره الياباني في دور الـ 32 من كأس العالم 2026، في مواجهة تحمل بعدًا تاريخيًّا ​ومعنويًّا، إذ تأتي تزامنًا مع ذكرى سارة ومؤرقة في الوقت ذاته لجماهير وعشاق «السامبا».

وبعد يوم واحد فقط من هذه المواجهة وتحديدًا 30 يونيو، تحل ذكرى مرور 24 عامًا على تتويج البرازيل بلقبها الخامس والأخير لكأس العالم في كوريا الجنوبية واليابان.

وفي مثل هذا اليوم عام 2002 شهدت مدينة يوكوهاما اليابانية فوز البرازيل 2ـ0 على ألمانيا في نهائي ‌أول نسخة من ‌البطولة تنظم في دولتين والأولى في ​قارة ‌آسيا، ⁠وهو اللقب ​الذي ⁠بات يمثل عقدة ممتدة وعصية على منتخب البرازيل حتى الآن.

وفرضت البرازيل هيمنتها بشكل كبير في تلك النسخة، إذ تصدرت مجموعتها بالعلامة الكاملة، ثم تغلبت في أدوار خروج المغلوب على بلجيكا وإنجلترا وتركيا قبل الفوز على ألمانيا في النهائي بثنائية رونالدو نازاريو «الظاهرة».

العقدة المستمرة

منذ ذلك اليوم، لم تحصد البرازيل لقب كأس العالم خلال النسخ التالية ⁠في أعوام 2006، 2010، 2014، 2018، و2022، وربما ‌كانت الهزيمة الأكثر مرارة تلك التي ‌تلقتها على أرضها عام 2014 عندما خسرت ​1ـ7 في قبل النهائي ‌أمام ألمانيا التي تُوِّجت باللقب فيما بعد.

ويخوض الفريق البرازيلي، ‌الذي يدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مباراة الإثنين، والنسخة الجارية من البطولة بشكل عام حاملًا على عاتقه إرثًا ثقيلًا وضغوطًا جماهيرية تطالبه بإنهاء ما يقارب ربع قرن من الغياب عن الألقاب العالمية.

وبعد التأهل إلى دور الـ 32 في صدارة ‌المجموعة الثالثة بانتصارين، وتعادل وحيد في مجموعة ضمت المغرب وإسكتلندا وهايتي، تشكل مباراة اليابان اختبارًا أكثر ⁠وضوحًا لنوايا ⁠المنتخب البرازيلي في نسخة 2026 في أمريكا الشمالية.

وفي الوقت الذي يستحضر فيه الجمهور البرازيلي مشاعر الفخر بالتتويج باللقب الخامس في 2002، يُدرك اللاعبون الحاليون أنَّ التاريخ وحده لا يكفي للعبور، وعليهم بذل أقصى ما لديهم في مواجهة اليابان المتأهلة في المركز الثاني بالمجموعة السادسة بعد تعادل 2ـ2 مع هولندا وفوز كبير 4ـ0 على تونس وتعادل آخر 1ـ1 مع السويد.

وتشكل المباراة فرصة للبرازيل للثأر لخسارتها أمام اليابان في طوكيو تجريبيًّا العام الماضي في بداية فترة أنشيلوتي.

وخسرت البرازيل 2ـ3 أمام اليابان في أكتوبر ​2025، بعد أن ​كانت متقدمة 2ـ0، إذ استقبلت شباكها ثلاثة أهداف في أقل من 20 دقيقة، ليحقق المضيف فوزه الأول على البرازيل في 14 مواجهة.