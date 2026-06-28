بنما تودع المونديال بطريقة مختلفة

ودعت بعثة منتخب بنما الأول لكرة القدم ملعب ميتلاف في مدينة نيوجيرسي الأمريكية، الذي احتضن المواجهة الأخيرة أمام إنجلترا، بطريقة خاصة ومختلفة، وفق الحساب الرسمي لموقع «فيفا»، الأحد.

ونظَّف المسؤولون عن البعثة غرفة الملابس المخصصة للاعبي المنتخب، وكتبوا على اللوحة التي يستخدمها الجهاز الفني لنقل التعليمات: «شكرًا جزيلًا مونديال 2026» ودوَّنوا تحتها «نيوجيرسي بنما».

وقدَّم الاتحاد الدولي لكرة القدم امتنانه لما فعله مسؤولو بعثة منتخب بنما في غرفة الملابس.

واحتلت بنما المرتبة الأخيرة دون نقاط في المجموعة التي تأهل عنها إلى دور الـ32 منتخبات إنجلترا، المتصدرة بنقاطها السبع، وتلتها كرواتيا «ست نقاط»، وغانا التي تأهلت ثالثًا بأربع نقاط.

وخسرت بنما في الجولة الأولى أمام غانا بهدف دون مقابل، وبالنتيجة ذاتها أمام كرواتيا في الجولة الثانية، قبل أن تخسر أمام إنجلترا بهدفين دون مقابل.

وتعد مشاركة منتخب بنما في نهائيات كأس العالم 2026 الثانية في تاريخه، بعد مشاركته الأولى في مونديال روسيا 2018.