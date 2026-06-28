القادسية يستقبل الكرواني في جيرونا

تحتضن مدينة جيرونا الإسبانية منتصف يوليو المقبل معسكر فريق القادسية الأول لكرة القدم الإعدادي للموسم الجديد، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيَّن المصدر ذاته أنَّ المغربي سفيان الكرواني، الظهير الأيسر الجديد القادم من أوتريخت الهولندي، سينطلق مع الفريق من معسكره الخارجي.

وأعلن القادسية، 4 يونيو الجاري، تعاقده مع الكرواني إلى 2029.

الكرواني خاض الموسم الماضي 50 مباراةً في مختلف المسابقات، محرزًا أربعة أهدافٍ، وصانعًا 18.

وانضمَّ اللاعب، صاحب الـ 25 عامًا، إلى أوتريخت صيف 2023، قادمًا من نيميجن الهولندي، النادي الذي تدرَّج في مدرسته الكروية العريقة وصولًا إلى فريقه الأول.

ونقلت «الرياضية» عن مصادرها مطلع الشهر الجاري، أنَّ إدارة القادسية جدَّدت عقد زكي الصالح، المدير التنفيذي لكرة القدم، ليستمر ضمن الهيكل الإداري الذي دخله في 12 أغسطس 2023.

وسيشرف على تدريبات القادسية مدربه الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، على أن يخوض أربع مباريات تجريبية في إسبانيا.

وتتصدر إسبانيا قائمة أكثر الوجهات في فترة الإعداد للأندية المحلية بعد اختيارها من قبل 6 حتى الآن هي: القادسية، الاتحاد، الاتفاق، الدرعية، الخلود، ونيوم.