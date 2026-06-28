أجانب روشن.. بقاء 18 ومغادرة 7 المونديال

استمر 18 لاعبًا أجنبيًّا من نجوم دوري روشن السعودي في الدفاع عن ألوان منتخباتهم في كأس العالم الجارية، فيما غادر 7 مع نهاية دور المجموعات.

ويمثل لاعبو الهلال والأهلي العدد الأكبر بواقع خمسة نجوم لكل منهما، إذ بقي من لاعبي القطب العاصمي: جواو كانسيلو وروبن نيفيش «البرتغال»، ثيو هيرنانديز «فرنسا»، خاليدو كوليبالي «السنغال»، وياسين بونو «المغرب».

وفي الأهلي إدوارد ميندي «السنغال»، روجر إيبانيز «البرازيل»، رياض محرز «الجزائري»، فرانك كيسيه «كوت ديفوار»، وإيفان توني «إنجلترا».

ومن النصر حافظ الأسطورة كريستيانو رونالدو ومواطنه جواو فيليش «البرتغال» وساديو ماني «السنغال» على حضورهم مع منتخبات بلدانهم في البطولة.

وتمكن فابينيو تفاريس «البرازيل» وحسام عوار «الجزائر»، لاعبا الاتحاد، من التأهل مع منتخبيهما إلى دور الـ32، وكذلك فعل جوليان كينيونيس «المكسيك» وبونسو باه «غانا»، لاعبا القادسية.

وحضر النجمة، الهابط إلى دوري الدرجة الأولى، بلاعب واحد عماد نبيل «مصر».

وودع سبعة لاعبين مع منتخباتهم وهم داروين نونيز مهاجم الهلال «الأوروجواي»، ميريح ديميرال مدافع الأهلي «تركيا»، علي جاسم مهاجم النجمة «العراق»، علي العزايزة لاعب وسط الشباب «الأردن»، جاك هيندري مدافع الاتفاق «إسكتلندا»، جوريين جاري لاعب أبها «كوراساو»، وأورلاندو موسكيرا حارس الفيحاء «بنما».