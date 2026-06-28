العرب الأكثر تضررا من الأهداف العكسية

فرضت الأهداف العكسية حضورها بقوة في دور المجموعات من كأس العالم 2026، بعدما بلغت الحصيلة 12 هدفًا مع نهاية الجولة الثالثة، الأحد.

وكانت المنتخبات العربية الأكثر تضررًا من هذا النوع من الأهداف، بعدما استقبلت شباكها ثمانية أهداف عكسية من أصل 12، لتستحوذ وحدها على ثلثي الحصيلة المسجلة في الدور الأول.

وتوزعت الأهداف العكسية التي هزت شباك المنتخبات العربية بين قطر، مصر، العراق، الأردن، السعودية، المغرب، وتونس.

وفي المقابل، كان المنتخب الأمريكي الأكثر استفادة من الأهداف العكسية في دور المجموعات، بعدما حصل على هدفين بالخطأ في مرمى المنافسين، أولهما أمام باراجواي، والثاني أمام أستراليا، ليصبح أكثر منتخب استفاد من هذه الظاهرة خلال الدور الأول.

وبدأت السلسلة بهدف عكسي سجَّله الباراجوياني داميان بوباديلا لمصلحة الولايات المتحدة، ثم تواصلت عبر السويسري ميرو موهايم في مواجهة قطر، قبل أن تتوالى الحالات عبر المصري محمد هاني أمام بلجيكا، العراقي أيمن حسين أمام النرويج، الأردني يزن العرب أمام النمسا، والقطري محمد المناعي أمام كندا.

كما شملت القائمة الأسترالي كاميرون بورجيس أمام الولايات المتحدة، السعودي حسان تمبكتي أمام إسبانيا، الأوزبكي عبد الواحد نعمتوف أمام البرتغال، القطري محمود أبو ندى أمام البوسنة والهرسك، المغربي ياسين بونو أمام هايتي، والتونسي إلياس السخيري أمام هولندا.