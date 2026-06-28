آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
الرئيسية
/
انفوجرافيك
البرازيل لا تغيب عن الإقصائيات
2026.06.28 | 05:59 pm
الأكثر قراءة
1
جيسوس يرحب بالأخضر
2
الجمعة.. الاتفاق ينطلق قبل رحلة إسبانيا
3
نيفيش وفيليش يلحقان بالأسطورة
4
رسميا.. التعاون يوقع مع الصاعدي
5
ليلة الرياض التاريخية تتوّج سامي بلقب «WWE»
6
أخضر 2026.. الأرقام تكشف قصة الخروج المرير
7
إبعاد المدرب.. نهج سعودي تغير بعد مونديال 2002
8
الجمعة.. النصر يعود وسيماو يكثف الاتصالات
Previous
Next
اخترنا لكم
العرب الأكثر تضررا من الأهداف العكسية
أجانب روشن.. بقاء 18 ومغادرة 7 المونديال
المونديال.. تفوق إفريقي وخيبة آسيوية
المغرب وهولندا.. 10 أصدقاء يتحوّلون إلى أعداء
«الصقور» يغادرون أمريكا بـ46 مليونا
×
الكرة السعودية
2026-06-28 04:27:43
نيفيش وفيليش يلحقان بالأسطورة
الكرة السعودية
2026-06-20 00:04:52
بونو وهيندري.. صراع روشن يتجدد في المونديال
الكرة السعودية
2026-06-12 22:07:35
ثيو الهلال يغيب عن تدريبات «الديوك»
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-06-25 02:31:57
بعد الفحص.. الأخضر يستعيد تمبكتي
فيديو
2026-06-21 03:20:14
قبل الإسبان.. الفيصل يتابع الأخضر
فيديو
2026-06-21 03:09:08
دونيس: لا أشعر بالضغط.. وننتظر المعجزة
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-06-26 22:35:30
التعاون.. رابع محطات حمد الله في روشن
الكرة السعودية
2026-06-25 23:02:38
أبها يفاوض سيلا
الكرة السعودية
2026-06-25 22:47:35
معايير الاستقطاب.. الهلال يتصدر.. والنصر ثانيا
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-06-22 23:40:33
كونسيساو يطالب بكامل العقد
الكرة السعودية
2026-06-18 21:46:22
بروزو وفابينيو انتظار
الكرة السعودية
2026-06-14 22:38:11
الاتحاد يحتج أمام الآسيوي
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-06-28 04:50:03
تساوى مع ماتيوس.. رونالدو صاحب ثاني أكبر رصيد مونديالي
الكرة السعودية
2026-06-28 04:27:43
نيفيش وفيليش يلحقان بالأسطورة
الكرة السعودية
2026-06-25 00:32:47
غريب يوافق وينتظر النصر
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-06-26 22:48:10
الأهلي يدرس بقاء ميو.. ومحرز وكيسيه على طاولة التغيير
الكرة السعودية
2026-06-26 02:27:29
كيسيه.. سابع سفراء روشن في إقصائيات المونديال
الكرة السعودية
2026-06-25 22:45:12
الأهلي يضم المطيري حتى 2029
Previous
Next
×
منوعات
2026-06-28 00:59:02
ليلة الرياض التاريخية تتوّج سامي بلقب «WWE»
منوعات
2026-06-27 23:33:58
سحب أضواء المونديال.. عرض «WWE» الرياض يسيطر على الشاشات الأمريكية
منوعات
2026-06-18 21:41:08
آل الشيخ يلتقي بلال أردوغان
Previous
Next
×
ESports
2026-06-26 20:43:06
سيدات فالكونز إلى نهائي «VCT GC SEA»
ESports
2026-06-23 19:44:33
ابن حمران: مونديال باريس نجاح ومرحلة جديدة
ESports
2026-06-22 23:47:23
آيا ناكامورا ودي جي سنيك وثيودورا يفتتحون المونديال الإلكتروني
Previous
Next
×
القائمة الرئيسية
آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
البحث