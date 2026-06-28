فتيات الأخضر يواجهن البحرين

يخوض المنتخب السعودي للفتيات لكرة القدم مواجهة تجريبية أمام البحرين الخميس في مدينة أبها استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

ودشن الأخضر معسكره في ابها الاربعاء الماضي و يستمر حتى 6 يوليو 2026 بعد استدعاء 22 لاعبة وهن:

الجوري الدوسري، نورة المالكي، مريم اليوسف، الجليلة مدبش، تالا حافظ، لارا بخيت، صبا العليان، ديما إبراهيم، الجوهرة عبدالله، ريحانة جلال، هاجر الجابري، ليندا بن ناصر، آلاء بدر، سما الحربي، رنا الخماش، اريف الكريم، ديلار مختار، ألينا بوقس، رولين عبدالله، هتون آل غائب، هداية عبدالعزيز، رتيل المربعي.

من جهتها، أكدت في بيان عالية الرشيد، مدير إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن المعسكر يأتي ضمن جهود تطوير المنتخبات النسائية وتعزيز مسار إعداد اللاعبات.

واشارت إلى أهمية المباريات التجريبية في رفع الجاهزية الفنية وإتاحة فرص الاحتكاك الدولي بما يسهم في دعم تطور اللاعبات واستعدادهن للاستحقاقات المقبلة.