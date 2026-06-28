الجمعة.. النصر يعود وسيماو يكثف الاتصالات

يكثف البرتغالي سيماو كوتينيو، المدير الرياضي في النصر، اتصالاته من أجل حسم التوقيع مع مدرب جديد يقود الفريق الأول لكرة القدم قبل عودة التدريبات الجمعة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أنَّ النصر لم يتوصل حتى الأحد إلى مدرب جديد خلفًا للبرتغالي جورجي جيسوس، الذي أعلن رحيله نهاية الموسم الماضي، بعد تتويجه بلقب دوري روشن السعودي.

ويرجح أن يستمر الإعداد في الرياض نحو 12 يومًا، يجري خلالها اللاعبون كشوفات طبية، وتمارين لياقية، قبل انطلاق المرحلة الثانية في أبها.

وتحتضن البرتغال المرحلة الثالثة، التي ستشهد انضمام اللاعبين الدوليين، محليين وأجانب، عقب فراغهم من المهمة الدولية مع منتخباتهم المشاركة في نهائيات كأس العالم.

وبيَّن المصدر ذاته أنَّ المعسكر الخارجي سيشهد تنظيم أربع إلى خمس مباريات مع فرق أجنبية، على أن يمنح الجميع إجازة بعد فراغ نهاية المعسكر، بعدها يتجمعون في الرياض قبل انطلاقة الموسم الجديد.