الحزم يوقع مع الحمداني والحجيلي

وقَّعت إدارة نادي الحزم عقدين احترافيين مع محمد الحمداني، جناح فريق الأنوار الأول لكرة القدم، وأيمن الحجيلي، لاعب وسط العروبة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيَّن المصدر ذاته أنَّ عقد الحمداني، المولود في 3 أغسطس 2001، يستمر حتى 2029، فيما يبقى الحجيلي، البالغ من العمر «27 عامًا»، موسمين إلى نهاية 2028.

وتسعى إدارة نادي الحزم إلى تدعيم صفوف الفريق الأول، بعد أن ضمن البقاء موسمًا آخر في دوري روشن السعودي، عقب الصعود الموسم قبل الماضي.

واحتل الحزم المرتبة التاسعة في دوري روشن السعودي الموسم الماضي، بعد أن جمع 42 نقطة.

ويعود الحزم بقيادة التونسي جلال قادري إلى التدريبات، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، السبت المقبل، على أن يسبقها عملية الفحوصات الطبية.

ويغادر الفريق، 15 يوليو المقبل، إلى مدينة طبرقة في تونس، من أجل تنظيم معسكر خارجي حتى 5 أغسطس المقبل.