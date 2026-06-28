ميندي يترك السنغال.. ويفحص في جدة

يجري السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى فريق الأهلي الأول لكرة القدم ومنتخب بلاده، فحصًا عبر الأشعة، الأحد، على موضع إصابته على مستوى الرباط الجانبي في الركبة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن ميندي، الذي وصل إلى مدينة جدة في وقت مبكر الأحد، قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية، سيجتمع مع مبارك المطوع، رئيس الجهاز الطبي في الأهلي، من أجل الوقوف على النتيجة النهائية.

وشارك ميندي أمام فرنسا، وتلقت شباكة ثلاثة أهداف، وفي المواجهة الثانية 3ـ2، وأصيب ميندي في ركبته عند الدقيقة 63 من عمر مباراة منتخب بلاده، التي خسرها أمام النرويج، بنتيجة 3ـ2، الثلاثاء الماضي، وحل بديلًا عنه موري دياو.

وتأهل السنغال إلى دور الـ32 في المونديال، بعد أن احتل المرتبة الثالثة في المجموعة التاسعة، بجمعه ثلاث نقاط، خلف المتصدر المنتخب الفرنسي بتسع نقاط، والثاني النرويج بست نقاط.

وتلعب السنغال أمام بلجيكا في دور الـ32، الأربعاء، في مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، على ملعب لومن فيلد.