ميسي يصنع التاريخ بـ7 مواجهات

أصبح الأسطورة ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، أول لاعب في التاريخ، يسجل في سبع مباريات متتالية في نهائيات كأس العالم، عقب مشاركته في الفوز على منتخب الأردن في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، التي كسبها 3ـ1، وفق الموقع الرسمي لـ«فيفا».

وسجَّل ميسي الهدف الثالث لمنتخب «التانجو» عند الدقيقة 80، ليكمل ثنائية جيوفاني لو سيسلو «17» ولاوتارو مارتينيز «31»، ليضمن بها صدارة المجموعة العاشرة.

وبدأ ميسي التسجيل في مونديال 2022 في الدوحة، عندما أحرز هدفًا في منتخب أستراليا ضمن دور الـ 16، ليواصل التسجيل في الدور التالي أمام هولندا، وضد كرواتيا في دور الأربعة في النهائي أمام فرنسا «هدفين»، وفي المونديال الجاري حاليًّا، سجَّل ضد الجزائر «هاتريك» والنمسا «هدفين» والأردن هدفًا.

وتعد أطول فترة لم يسجل فيها ميسي موندياليًّا في نهائيات 2006 حتى ربع النهائي في 2010، بمجموع سبع مباريات متتالية لم يسجل فيها أي هدف.

وفي مونديال 2014، افتتح ميسي أهدافه في مرمى البوسنة والهرسك وإيران ونيجيريا «هدفين»، قبل أن يتوقف أمام سويسرا وبلجيكا وهولندا وألمانيا في ست مواجهات متتالية، إلا أنَّه عاد ليكسر سلسلة التوقف بالتسجيل في شباك نيجيريا في مونديال 2018.