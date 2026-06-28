فورمولا 1.. راسل ينتصر ويُقلص الفارق

خطف جورج راسل، سائق مرسيدس، الأحد، لقب سباق ​جائزة النمسا الكبرى، مُقلصًا بذلك الفارق الذي يفصله عن الإيطالي كيمي أنتونيلي، زميله في الفريق، في ‌صدارة الترتيب ‌العام ببطولة العالم ​لسباقات ‌فورمولا ⁠1 ​للسيارات إلى ⁠40 نقطة.

وأنهى الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بُل، السباق ثانيًا، متأخرًا عن الفائز بفارق 1.6 ثانية، بعد تعرضه لحادث في التجارب التأهيلية، وانطلاقه من المركز ‌الخامس.

واحتل أنتونيلي المركز ​الثالث متأخرًا ‌بفارق 0.3 ثانية ‌بعد مطاردة مثيرة حتى خط النهاية.

وهذا الفوز الثاني لراسل خلال الموسم الجاري، بعد انتصاره في السباق الافتتاحي في أستراليا، والسابع لمرسيدس في ⁠ثماني ⁠جولات حتى الآن.

ويبلغ رصيد أنتونيلي 171 نقطة، مقابل 131 نقطة لراسل، بينما وصل رصيد لويس هاميلتون، سائق فيراري، الذي احتل المركز الخامس، بعد أن كان في المركز ​الثاني وتنافس ​بقوة مع فيرستابن، 125 نقطة.