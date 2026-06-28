فورمولا 1.. راسل ينتصر ويُقلص الفارق
خطف جورج راسل، سائق مرسيدس، الأحد، لقب سباق جائزة النمسا الكبرى، مُقلصًا بذلك الفارق الذي يفصله عن الإيطالي كيمي أنتونيلي، زميله في الفريق، في صدارة الترتيب العام ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات إلى 40 نقطة.
وأنهى الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بُل، السباق ثانيًا، متأخرًا عن الفائز بفارق 1.6 ثانية، بعد تعرضه لحادث في التجارب التأهيلية، وانطلاقه من المركز الخامس.
واحتل أنتونيلي المركز الثالث متأخرًا بفارق 0.3 ثانية بعد مطاردة مثيرة حتى خط النهاية.
وهذا الفوز الثاني لراسل خلال الموسم الجاري، بعد انتصاره في السباق الافتتاحي في أستراليا، والسابع لمرسيدس في ثماني جولات حتى الآن.
ويبلغ رصيد أنتونيلي 171 نقطة، مقابل 131 نقطة لراسل، بينما وصل رصيد لويس هاميلتون، سائق فيراري، الذي احتل المركز الخامس، بعد أن كان في المركز الثاني وتنافس بقوة مع فيرستابن، 125 نقطة.