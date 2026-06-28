الرئيسية / الصورة .. قصة

بطل النمسا

2026.06.28 | 07:33 pm
أحرز البريطاني جورج راسل، سائق فريق مرسيدس، المركز الأول ولقب سباق جائزة النمسا الكبرى، الجولة الثامنة من بطولة العالم للفورمولا 1، الأحد (رويترز ـ الفرنسية)
بطل النمسا

بطل النمسا

بطل النمسا

بطل النمسا