الأرجنتين تعلق جرس الإنذار بـ9 تغييرات

أجرى المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم تسعة تغييرات على التشكيلة الأساسية، ومع ذلك حقق فوزًا ​مريحًا بنتيجة 3ـ1 على الأردن، صباح الأحد، ما أظهر عمقًا كبيرًا قد يكون عاملًا حاسمًا في مساعيه للدفاع عن لقب كأس العالم.

ولم يحتفظ بمكانهما سوى إيمي مارتينيز، حارس المرمى، والمهاجم لاوتارو مارتينيز، إذ احتلت الأرجنتين، التي تأهلت بالفعل، صدارة المجموعة، بينما أراحت في ‌الوقت ذاته، لاعبين رئيسيين استعدادًا لمباراتها في ​دور الـ ‌32 ⁠أمام ​الرأس الأخضر ⁠في ميامي، صباح السبت المقبل.

وعلقت الأرجنتين «جرس إنذار» مُبكر على بقيّة المنتخبات، بعد أن حققت العلامة الكاملة في مجموعتها ​بعد ثلاث جولات، ​بفضل ميسي الذي يسجل الأهداف بسهولة، وبعد أن استخدمت كل لاعبي الميدان المتاحين في تشكيلتها.

ولم يشكل الأردن، الذي خرج من البطولة، اختبارًا صعبًا، لكن ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين، أبدى رضاه عن الدقائق التي لعبها عدد من لاعبيه الذين لم يشاركوا بعد في البطولة، وعن الراحة التي حظي بها لاعبون آخرون في ختام موسم ⁠طويل.

ومع تقدم الأرجنتين إلى مرحلة خروج ‌المغلوب، يُدرك سكالوني أهمية الحفاظ ‌على لياقة جميع لاعبي فريقه ​وتركيزهم، خشية أن ‌تفرض الإصابات أو حالات الإيقاف إجراء تغييرات.

وقال سكالوني ‌بعد المباراة: «ما كنَّا نسعى إليه هو منح اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات فرصة اللعب، لأن الحقيقة هي أنهم يستحقون ذلك، أنا سعيد لأننا منحنا الجميع فرصة المشاركة، وهذا ‌أمر مهم بالنسبة لنا».