الضربات الحرة.. الأرجنتين المستفيد الأكبر

حضرت الضربات الحرة المباشرة في كأس العالم 2026 الجارية، أحد أهم الأسلحة، بعدما سكنت الشباك خمس مرات في النسخة التي تحتضنها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وافتتح الكندي ناثان ساليبا، لاعب منتخب بلاده الأول لكرة القدم، أول أهداف الضربات المونديالية بهدفه في الشباك القطرية بالدقيقة 64.

وأضاف الرأس الأخضر اسمه إلى قائمة حلول الضربات الحرة، بعد أن وقّع كيفن لينيني بينا على أحد أبرز أهداف دور المجموعات بمرمى أوروجواي في الدقيقة 21.

ومثل البرتغالي نونو مينديز، ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي، حلًا مختلفًا لمنتخب بلاده بعدما سجل هدفًا من ضربة حرة زاحفة في أوزبكستان لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات.

وتصدرت الأرجنتين قائمة المنتخبات الأكثر استفادة من الضربات الحرة المباشرة، بعدما سجلت هدفين بهذه الطريقة في مواجهة الأردن، حمل الأول توقيع جيوفاني لو سيلسو عند الدقيقة 19، قبل أن يضيف القائد ليونيل ميسي الثاني في الدقيقة 80.

وبذلك، بلغ عدد الأهداف المسجلة من ضربات حرة مباشرة في دور المجموعات خلال مونديال 2026 خمسة أهداف، ما يعكس رقمًا كبيرًا قبل الأدوار الحاسمة.