بيرجس يقلب الطاولة ويتوّج باللقب

قلب البلجيكي زيزو بيرجس، لاعب التنس، المصنف 48 عالميًّا، الطاولة على الفرنسي أوجو أومبير، وأحرز لقبه الأول في ثالث نهائي له بفوزه عليه 3ـ6 و6ـ1 و6ـ4، الأحد، في دورة إيستبورن الإنجليزية لكرة المضرب «250 نقطة».

وبدا أومبير في طريقه لإحراز لقبه الثامن، والثاني على الملاعب العشبية، بعد حسمه المجموعة الأولى، لكن أداء المصنف سادسًا في الدورة تراجع بعدها، ما سمح لبيرجس في التعويض وإنهاء اللقاء لصالحه بعد فوزه بالمجموعتين الثانية والثلاثة من دون عناء كبير.

ويصعد البلجيكي في تصنيف رابطة المحترفين، الإثنين، إلى المركز الـ 37 في أفضل ترتيب في مسيرته حتى الآن، بعدما تسبَّب بسقوط أومبير في ثالث نهائي على التوالي لابن الـ28 عامًا، منذ تتويجه السابع الأخير في مرسيليا العام الماضي.

وفي المقابل، افتتح البلجيكي باكورة ألقابه عن 27 عامًا في ثالث نهائي خلال مسيرته الاحترافية «خسر العام الماضي نهائي دورتي أوكلاند النيوزيلندية وليبيما الهولندية»، وذلك قبل تجديد الموعد مع أومبير الذي يلتقيه الثلاثاء المقبل، في الدور الأول لبطولة «ويمبلدون»، ثالثة البطولات الأربع الكبرى.

وتأجل النهائي من السبت بعد ثلاثة أشواط فقط بسبب الأمطار الغزيرة، وعاد اللاعبان إلى أرض الملعب الأحد وأومبير متقدمًا 2ـ1.

وتُعد هذه المرة الأول منذ 1990 التي يتواجه فيها لاعبان في الدور الأول من بطولة كُبرى مباشرة بعد لقائهما في مباراة نهائية في الأسبوع الذي يسبق البطولة.