ميونج بو انتقده الرئيس.. واستقال

قدّم هونج ميونج-بو، مدرب منتخب كوريا الجنوبية الأول لكرة القدم، الذي تعرض لانتقادات واسعة، استقالته رسميًا، حسبما أفادت تقارير صحافية، الأحد، عُقب خروج فريقه من دور المجموعات في مونديال 2026.

وخرج القائد السابق، البالغ 57 عامًا، في ولايته الثانية على رأس الجهاز الفني، مبكرًا من نهائيات كأس العالم للمرة الثانية، بعد الإخفاق في 2014.

وكان من المتوقع أن تتأهل كوريا الجنوبية من المجموعة الأولى، التي ضمت إلى جانبها المكسيك، إحدى الدول المضيفة، وجنوب إفريقيا والتشيك، لكنها خسرت في مواجهتين، واكتفت بثلاث نقاط، محققة فوزها الوحيد على التشيك 2ـ1.

وانتظرت كوريا إلى اليوم الأخير من دور المجموعات آملة في التأهل كأحد أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث، لكن النتائج لم تصبّ في مصلحتها.

وانتقد لي جاي ميونج، رئيس كوريا الجنوبية، المدرب الوطني علنًا عبر منشور في حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، مطالبًا في الوقت ذاته بإجراء تحقيق بقيادة وزارة الرياضة في أداء الفريق.