تحضيرات أرينا

خاضت البيلاروسية أرينا سابالينكا، نجمة التنس، المصنفة الأولى عالميًّا، الأحد، جلسة تحضيرية أخيرة، قبل انطلاق منافسات «ويمبلدون» لكرة المضرب. (رويترز)