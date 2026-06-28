الرئيسية / الصورة .. قصة

تحضيرات أرينا

2026.06.28 | 08:31 pm
خاضت البيلاروسية أرينا سابالينكا، نجمة التنس، المصنفة الأولى عالميًّا، الأحد، جلسة تحضيرية أخيرة، قبل انطلاق منافسات «ويمبلدون» لكرة المضرب. (رويترز)
تحضيرات أرينا

تحضيرات أرينا

تحضيرات أرينا

تحضيرات أرينا