لقب إنجليزي

خطف زيزو بيرجس، لاعب التنس، المصنف 48 عالميًّا، الأحد، لقب دورة إيستبورن الإنجليزية لكرة المضرب «250 نقطة»، بعد تفوقه على الفرنسي أوجو أومبير، في المباراة النهائية بنتيجة 3ـ6 و6ـ1 و6ـ4. (الفرنسية)