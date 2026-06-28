حصة مغربية

انتظم لاعبو المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، الأحد، في حصة تدريبية أولى في المكسيك، استعدادًا لمواجهة هولندا، فجر الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور الـ32 في كأس العالم 2026. (المركز الإعلامي ـ المنتخب المغربي)