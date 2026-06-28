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حصة مغربية

2026.06.28 | 08:36 pm
انتظم لاعبو المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، الأحد، في حصة تدريبية أولى في المكسيك، استعدادًا لمواجهة هولندا، فجر الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور الـ32 في كأس العالم 2026. (المركز الإعلامي ـ المنتخب المغربي)
حصة مغربية

حصة مغربية

حصة مغربية

حصة مغربية

حصة مغربية