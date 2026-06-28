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ديوكوفيتش يتأهب

2026.06.28 | 08:38 pm
خاض الصربي نوفاك ديوكوفيتش، نجم التنس، الأحد، حصة تدريبية تحضيرية في أول إنجلاند، الواقع غرب لندن، العاصمة البريطانية، استعدادًا لإطلاق منافسات بطولة «ويمبلدون» لكرة المضرب. (رويترز)
ديوكوفيتش يتأهب

ديوكوفيتش يتأهب

ديوكوفيتش يتأهب

ديوكوفيتش يتأهب

ديوكوفيتش يتأهب