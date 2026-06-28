ديوكوفيتش يتأهب

خاض الصربي نوفاك ديوكوفيتش، نجم التنس، الأحد، حصة تدريبية تحضيرية في أول إنجلاند، الواقع غرب لندن، العاصمة البريطانية، استعدادًا لإطلاق منافسات بطولة «ويمبلدون» لكرة المضرب. (رويترز)