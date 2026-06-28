التعاون يعزز صفوفه بالجعدي

وقعت إدارة نادي التعاون مع تركي الجعدي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، الموسم الرياضي الجديد، قادمًا من العربي، وفق ما أعلن النادي عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، الأحد.

وكشف النادي القصيمي عن أنه وقّع عقدًا مع الظهير الأيسر، ابن الـ23 عامًا، لمدة ثلاثة مواسم، مع أفضلية التجديد لموسم إضافي.

وأعرب الجعدي عن سعادته بالانضمام إلى صفوف الفريق المشارك في دوري أبطال آسيا 2، النسخة المقبلة، حسبما نشر النادي.

وبدأت مسيرة اللاعب من الفئات السنية لنادي الاتحاد قبل أن يحط رحاله في نادي العربي صيف 2024 بصفقة انتقال حر.

وخلال الموسم الماضي مع العربي في دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى، لعب 32 مباراة بمجموع 2856 دقيقة، سجل خلالها هدفين، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة، بحسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

يذكر أن هذه ثالث صفقات «سكري القصيم» في فترة الانتقالات الصيفية، بعد أن وقّع مع الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله، ومحمد الصاعدي.

وضم التعاون جهازًا فنيًا جديدًا بقيادة الصربي زاركو لازيتيتش، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الرياضي الجديد.