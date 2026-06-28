أوجورا يخطف لقب هولندا

حقق الياباني آي أوجورا، سائق فريق أبريليا-تراكهاوس، فوزه الأول في فئة «موتو جي بي» بإنهائه جائزة هولندا الكبرى، الجولة العاشرة من أصل 22 في بطولة العالم للدرَّاجات النارية، في المركز الأول، الأحد، على حلبة أسن.

وتقدم الياباني على الإسبانيين راوول فرنانديس وخورخي مارتين، الذي انتزع صدارة الترتيب العام.

واستفاد مارتين من تعرض الإيطالي ماركو بيتسيكي، زميله في أبريليا، الذي كان يتصدر الترتيب قبل السباق، لحادث سقوط عنيف في اللفة الثالثة حين كان يقود بسرعة تقارب 200 كلم/ساعة عند المنعطف الـ 15.

وبقي الإيطالي واعيًا، قبل نقله بداية إلى المركز الطبي في الحلبة، ثم إلى مستشفى خرونينجن لإجراء الفحوصات.

واحتل الإيطالي فابيو دي جانانتونيو، من دوكاتي-في آر 46، المركز الرابع، متقدمًا على الإسبانيين أليكس ماركيز، سائق دوكاتي-جريزيني، وشقيقه مارك ماركيز، حامل اللقب العالمي.