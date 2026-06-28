«الشرق بلومبرج» تطلق بثها من مركز الملك عبد الله المالي «KAFD»

أعلنت «شبكة الشرق» عن إطلاق عملياتها في البث من استديوهاتها الجديدة بمركز الملك عبد الله المالي «KAFD» في الرياض، في خطوة استراتيجية تعزز حضورها من قلب أحد أهم المراكز المالية بالمنطقة، ضمن إطار سعيها المستمر للنمو وتقديم تغطية اقتصادية متخصصة ومتعددة المنصات، وعلى مقربة مباشرة من المؤسسات الكبيرة والأسواق العالمية ومراكز الأعمال والمال والاستثمار.

وتجمع استديوهات «الشرق بلومبرج» الجديدة العمليات التحريرية والإنتاجية والبثية، ضمن بيئة متكاملة وموحدة، بما يعزز كفاءة الإنتاج وسرعة التغطية متعددة المنصات للأخبار الاقتصادية والسياسية، إلى جانب تمكين فرق العمل من تقديم محتوى أكثر عمقًا ودقة لجمهور الأعمال والمستثمرين وصنّاع القرار.

وتمتد مرافق «شبكة الشرق»، التي تضم «الشرق بلومبرج»، و«الشرق ديسكفري»، و«الشرق الوثائقية» وغيرها من المنصات التابعة، ضمن المقر الجديد للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام «SRMG»، أكبر مجموعة إعلامية متكاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على أربعة طوابق متكاملة، وتضم أربعة استديوهات بث تلفزيوني وإذاعي متعددة الاستخدامات، وغرفتي أخبار وتحكم متطورتين، إضافة إلى مرافق متخصصة لإنتاج المحتوى التلفزيوني والإذاعي والرقمي والبودكاست. وتدعم هذه المنظومة بنية تقنية متقدمة، تشمل حلولًا رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يعزز مرونة العمليات وقدرة الشبكة على إنتاج وتوزيع محتوى متكامل عبر مختلف المنصات.

وتعمل «الشرق بلومبرج» بموجب شراكة حصرية طويلة الأمد بين المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام «SRMG» و«بلومبرج ميديا»، تجمع بين الخبرة العالمية في صحافة الأعمال والاقتصاد والتغطية الإقليمية المتخصصة، لتقديم محتوى موثوق يربط بين السياسة والاقتصاد من منظور عربي ودولي متكامل. ويعكس هذا الانتقال أيضًا التطور المستمر للمنصة وهويتها، منذ إطلاقها باسم «اقتصاد الشرق مع بلومبرج» وصولًا إلى «الشرق بلومبرج» بصيغتها الحالية.

وأكدت جمانا الراشد، الرئيس التنفيذي لمجموعة SRMG: «يمثل انتقال شبكة الشرق إلى مقرها الجديد في مركز الملك عبد الله المالي «كافد» نقلة نوعية في مسيرة المجموعة، ويجسد رؤيتنا لبناء منظومة إعلامية متكاملة تنطلق من الرياض إلى المنطقة والعالم. ويضم المقر منظومة بث متكاملة تشمل محطة للبث والاستقبال الفضائي، واستديوهات متطورة مدعومة بأحدث تقنيات الإنتاج الافتراضي والتفاعلي والذكاء الاصطناعي، بما يعزز قدرتنا على تقديم محتوى أكثر سرعة وكفاءة وابتكارًا.

ولا يمثل هذا المقر استثمارًا في البنية التحتية فحسب، بل استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل صناعة الإعلام، إذ يفتح آفاقًا جديدة للنمو في مجالات البث والإنتاج الحي والرقمي والسحابي، ويعزز قدرتنا على تطوير محتوى نوعي يخدم شركاءنا وجمهورنا بكفاءة أعلى، مستفيدين من أحدث التقنيات.

كما يشكل هذا التطور محطة جديدة في مسيرة شراكتنا مع «بلومبرج ميديا»، ومن خلال هذه المنظومة المتقدمة، نعزز قدرتنا على تقديم تغطية اقتصادية أكثر سرعة ودقة وعمقًا، وإنتاج محتوى عالي الجودة يواكب تطورات الأسواق العالمية ويلبي تطلعات جمهورنا في المنطقة والعالم».

من جانبها، قالت كارين سالتسر، الرئيس التنفيذي لـ«بلومبرج ميديا»: «تُعد منطقة الشرق الأوسط واحدة من أكثر مناطق العالم ديناميكية في مجالي الأعمال والاستثمار، ويبحث الجمهور عن تغطية إخبارية موثوقة وآنية تساعده على فهم اقتصاد عالمي يزداد تعقيدًا. ويجسد المقر الجديد لـ«الشرق بلومبرج» استثمارًا مهمًا في خدمة هذا الجمهور. نعتز بتعاوننا الراسخ، ونتطلع إلى مواصلة تقديم الصحافة العالمية المتخصصة في الأعمال والاقتصاد من «بلومبرج» إلى الجمهور الناطق باللغة العربية في أنحاء المنطقة».

وتواصل «الشرق بلومبرج» توسيع تغطياتها وبرامجها ومبادراتها المتعددة عبر مختلف المنصات التلفزيونية والرقمية، لخدمة كافة شرائح المهتمين من مجتمع الأعمال والمستثمرين وصناع القرار والجمهور الساعي إلى فهم التطورات التي تشكل مستقبل الاقتصادات والقطاعات والأسواق في المنطقة والعالم.