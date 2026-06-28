كيسيه على طاولة الاتحاديين

تدرس لجنة نادي الاتحاد الفنية جدوى التعاقد مع الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بدلًا من البرازيلي فابينيو تفاريس، الذي ينتهي عقده في يوليو المقبل، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وأوضحت المصادر نفسها أن اللجنة الفنية بدأت منذ أسابيع دراسة التقارير الخاصة بكيسيه، إلى جانب تقييم مدى ملاءمته فنيًا وانسجامه مع أسلوب لعب الفريق، ضمن خطة إعداد قائمة اللاعبين الأجانب للموسم الجديد.

ولا يزال خيار الإبقاء على فابينيو واردًا، إلا أن فرص استمراره تبدو ضعيفة، في ظل توجه مسؤولي النادي إلى عدم تجديد عقده.

وأكدت المصادر أن المدرب الجديد، الذي تعمل إدارة الاتحاد على التعاقد معه، سيكون صاحب الكلمة الأخيرة في اعتماد قائمة اللاعبين الأجانب، والموافقة على الصفقات الجديدة.

وفي الوقت ذاته، تواصل اللجنة الفنية دراسة عدد من الأسماء الأجنبية، تمهيدًا لحسم الملف قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد.

يذكر أن عقد الدولي الإيفواري ينتهي مع الأهلي، يونيو الجاري، مع توجه بطل دوري أبطال آسيا للنخبة إلى عدم التجديد، ما يتيح له الانتقال بشكل مجاني.

وكان كيسيه انضم إلى الأهلي، أغسطس 2023، قادمًا من برشلونة الإسباني، بعقد يمتد حتى صيف 2026، ونجح منذ وصوله إلى جدة في فرض نفسه بوصفه أحد أبرز عناصر الفريق، إذ شارك في أكثر من 119 مباراة بقميص الأهلي.

وحقق لاعب الوسط الإيفواري مع الأهلي ثلاثة ألقاب، تمثلت بدوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين، إضافة إلى كأس السوبر السعودي، كما سجل 26 هدفًا، وقدم 15 تمريرة حاسمة.