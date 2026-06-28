إصابة الركبة تهدد مسيرة أوجارتي مع يونايتد

يواجه مانويل أوجارتي، لاعب خط وسط منتخب أوروجواي الأول لكرة القدم، احتمالية الغياب عن الملاعب لفترة طويلة بعد تعرضه ​لإصابة في أربطة الركبة خلال الخسارة 0-1 أمام إسبانيا في كأس العالم الجمعة الماضي.

ونُقل أوجارتي صاحب الـ25 عامًا، والذي يلعب في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى خارج الملعب قبل وقت قصير من نهاية الشوط الأول، بعدما بدا أنه ‌تعرض لالتواء ‌شديد أثناء محاولته ​الضغط على ‌بيدري ⁠لاعب ​خط وسط ⁠إسبانيا.

وكشف مانشستر يونايتد عن إصابة لاعبه الأوروجوياني بتمزق في أربطة الركبة خلال خسارة منتخب بلاده أمام إسبانيا في الجولة الثالثة من الدور الأول في نهائيات كأس العالم.

وخضع أوجارتي لفحوصات طبية من قبل الطاقم الطبي لمنتخب الأوروغواي السبت الماضي، ويسافر الآن إلى مانشستر لإجراء المزيد من الفحوصات.

وقال نادي "الشياطين الحمر" الأحد "يؤكد مانشستر يونايتد إصابة مانويل أوجارتي بتمزق في أربطة الركبة أثناء تمثيله منتخب الأوروجواي في مباراة دور المجموعات بكأس العالم الجمعة ضد إسبانيا".

وأضاف "لا يزال تقييم الإصابة جاريا لتحديد أفضل مسار للعلاج وفترة التأهيل".

وتحوم الشكوك حول مستقبل أوجارتي في ملعب "أولد ترافورد" بعد غيابه عن مباراة فريق المدرب مايكل كاريك منذ هزيمته أمام ليدز في أبريل الماضي.

انضم أوغارتي إلى مانشستر يونايتد قادما من باريس سان جرمان الفرنسي عام 2024، وسجل هدفين في 69 مباراة في جميع المسابقات.

وبدا الإحباط الشديد على ​أوجارتي، الذي شارك ‌أساسيًا في مباريات أوروجواي الثلاث في دور ‌المجموعات بكأس العالم، وغطى وجهه بقميصه عند نقله إلى خارج الملعب.

وودع بطل العالم مرتين منافسات كأس العالم ⁠بعد ⁠هذه الهزيمة، بعدما أنهي مشواره في المركز الثالث بالمجموعة الثامنة برصيد نقطتين.

وتمثل هذه الإصابة ضربة أخرى لأوجارتي، الذي لم تنطلق مسيرته بقوة بعد في أولد ترافورد منذ انضمامه إلى يونايتد في صفقة بلغت قيمتها 55 مليون دولار قادمًا من باريس سان جيرمان.

وشارك اللاعب أساسيًا في ثمان مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز بموسم 2025-2026، وظهر ​في التشكيلة الأساسية ​مرة واحدة فقط خلال آخر 16 مباراة ليونايتد في الدوري.