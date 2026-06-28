موتسيبي: العمل الإفريقي أثمر في مونديال 2026

أكد الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، الأحد، أن العمل الجاد، والاستثمار في الشباب، والتدريب، والبنية التحتية، قد أثمرت في كأس العالم 2026.

تأهلت تسعة من أصل 10 منتخبات إفريقية إلى الأدوار الإقصائية في البطولة الموسعة، التي تضم 48 منتخبًا، وتنظم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتشارك منتخبات الجزائر، والرأس الأخضر، وجمهورية الكونغو الديموقراطية، ومصر، وغانا، وساحل العاج، والمغرب، والسنغال، وجنوب إفريقيا، في دور الـ32. بينما خرجت تونس بعد خسارتها في جميع مبارياتها الثلاث.

وقال موتسيبي: «إن العمل الجاد والاستثمار في كرة القدم للشباب، والتدريب، والبطولات الاحترافية، والبنية التحتية في جميع الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، البالغ عددها 54 اتحادًا، تؤتي ثمارها».

وأضاف: «أهنئ رؤساء الاتحادات الأعضاء التسعة، ولجانهم التنفيذية، وأشكر الحكومات الإفريقية على تعاونها ودعمها».

وتابع: «يتمنى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» كل التوفيق للمنتخبات الوطنية التسعة، ونحن على ثقة بأنهم سيواصلون رفع اسم بلادهم وإفريقيا عاليًا».

وأكد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن أفضل الممارسات في الحوكمة والشفافية والرقابة المالية والمحاسبية، التي تم تطبيقها، جذبت رعاة وشركاء جددًا، وأسهمت في تطوير الكرة الإفريقية ونموها.

حققت إفريقيا نسبة نجاح بلغت 90 في المئة بالتأهل للدور الثاني، وهي أعلى نسبة بين المناطق القارية الست التابعة للاتحاد الدولي للعبة «فيفا».

وجاءت أمريكا الجنوبية في المرتبة الثانية بنسبة 83.33 في المئة، وأوروبا في المرتبة الثالثة بنسبة 81.25.