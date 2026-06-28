بيريرا يخضع إلى جراحة مضاعفات التهاب رئوي

أُصيب كارلوس ألبرتو بيريرا، المدرب السابق للمنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، بالتهاب رئوي، وحالته مستقرة بعد خضوعه لعملية جراحية، وفقًا لما أفاد به أحد مستشفيات ريو دي جانيرو، حيث يتلقى العلاج، الأحد.

وخضع بيريرا، صاحب الـ 83 عامًا، الذي قاد البرازيل للفوز بلقب كأس العالم للمرة الرابعة عام 1994، لعملية جراحية، السبت، لكيّ نزيف أنفي، وقد تكللت العملية بالنجاح، حسبما أفاد مستشفى ساماريتانو بارا.

وأضاف المستشفى الخاص أن حالته مستقرة، لكنه لا يزال تحت تأثير التخدير، وموصولًا بجهاز التنفس الاصطناعي.

ويُذكر أن بيريرا يُعاني من سرطان الغدد الليمفاوية «هودجكين»، وهو نوع من سرطان الجهاز الليمفاوي، منذ عام 2023.

وأشار بيان طبي صدر الثلاثاء إلى تحسن حالته وعودة تنفسه إلى طبيعته. إلا أنه، السبت، أبلغ المستشفى الذي أُدخل إليه المدرب السابق في 16 يونيو عن «مضاعفات سريرية»، وتمت إعادة وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي.

ويحمل البرازيلي الرقم القياسي لأكبر عدد من المشاركات في كأس العالم مدربًا للمنتخبات الوطنية، فإضافة إلى فترتيه على رأس الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي «سيليساو» عامي 1994 و2006، درب أيضًا منتخب الكويت عام 1982، والإمارات عام 1990، والسعودية عام 1998، وجنوب إفريقيا عام 2010.

في عام 1994، بلغ ذروة عطائه، حيث قاد البرازيل للفوز بكأس العالم في الولايات المتحدة بفضل ثنائي الهجوم روماريو وبيبيتو، منهيًا بذلك غيابًا دام 24 عامًا عن منصة التتويج، قبل أن يحرز المنتخب البرازيلي لقبه الرابع من أصل خمسة ألقاب في كأس العالم.

وتلتقي البرازيل، التي تطمح للفوز بلقبها السادس في كأس العالم عام 2026 بعد 24 عامًا من آخر لقب لها «2002»، مع اليابان بدور الـ 32 في هيوستن، الإثنين.