ديباست: لم نتوقع مواجهة السنغال

أوضح زينو ديباست، مدافع المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم، أنهم كلاعبين لم يتوقعوا مواجهة المنتخب السنغالي في دور الـ32 من بطولة كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال ديباست للصحافيين، الأحد: «منتخبنا ‌سيكون مستعدًا على أي حال، لقد كان شعورًا ​غريبًا بعض الشيء، لكننا نعلم الآن أنها السنغال، وأعتقد أن لدينا ثلاثة ‌أيام للاستعداد للمباراة».

وأضاف: «السنغال ‌فريق جيد حقًا، وأعتقد أنهم يملكون بعض الجوانب البدنية والتكتيكية الجيدة في أسلوب ⁠لعبهم، كما فازوا ⁠أيضًا بكأس إفريقيا».

وتابع: «أعتقد أنها ستكون مباراة جيدة، مع علمنا بأننا نملك الإمكانات أيضًا. إذا كنا في حالة جيدة وواصلنا اللعب بطريقة إيجابية مثل مباراتنا الأخيرة، أعتقد أنها ستكون مباراة جيدة للغاية».

ولم يشارك ديباست بعد في البطولة بسبب إصابة في الساق، لكنه أكد أن فحص الرنين المغناطيسي الأخير بيّن استمرار تعافيه.

واستطرد «كان الأمر إيجابيًا، كل شيء يسير كما هو مخطط له لذا نحن متفائلون، أشعر أنني ​بحالة جيدة، واليوم يمكنني ​المشاركة جزئيًا في تدريبات الفريق، لذا نعم، الأمور تسير على نحو جيد».