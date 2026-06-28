رئاسة ضمك.. قبول قائمة بن عوير وآل مخاتم مستبعد

قبلت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية، القائمة الأولوية، المترشحة لرئاسة نادي ضمك برئاسة شاكر بن عوير، فيما استبعدت قائمة علي آل مخاتم وفق الأنظمة واللوائح حسبما كشف عنه النادي الجنوبي، الأحد.

وأوضح النادي أنه سيتم فتح باب الطعون ضد القائمة الأولية للمرشحين والناخبين، الإثنين، لمدة يوم واحد، ويتم الإعلان عن القائمة النهائية 5 يوليو المقبل، وفي اليوم التالي يتم عقد الجمعية العمومية، قبل أن يتم اعتماد المجلس من قبل وكيل وزارة الرياضة للشباب.

وضمت قائمة بن عوير كلًا من عبد الرحمن الحزوبر المرشح لمنصب «نائب الرئيس» و7 مرشحين لعضوية مجلس الإدارة، وهم: تركي الشهراني، خالد الشهراني، خليل آل سعيد، مشاري أبو ملحة، ماجد آل سحيم، عبد الله مجرشي، وعبد العزيز آل شيبان.

وتجرى الجمعية العمومية في نادي ضمك، 6 يوليو المقبل لانتخاب مجلس ادارة جديد خلفا للمجلس السابق برئاسة خالد الشهراني الذي استقال من منصبه.

وكانت «الرياضية» كشفت نقلًا عن مصادر خاصة، الأربعاء الماضي قبول وزارة الرياضة استقالة مجلس إدارة نادي ضمك برئاسة خالد الشهراني، التي تم تقديمها 9 يونيو الجاري.

وتنتظر المجلس الجديد لنادي ضمك عديد من التحديات في الموسم المقبل بعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى عقب الخسارة من النصر 1-4 في 21 مايو الماضي ضمن الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي.