«قاتل» يقود كندا إلى تأهل تاريخي

حجز المنتخب الكندي الأول لكرة القدم المقعد الأول في ثمن نهائي كأس العالم 2026 بعد فوز قاتل على جنوب إفريقيا 1-0 الأحد على ملعب سوفاي في لوس أنجليس.

وسجل ستيفن أوستاكيو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، مانحًا كندا تأهلًا غير مسبوق إلى ثمن النهائي، لتضرب بذلك موعدًا مع الفائز من مواجهة المغرب وهولندا اللذين يلعبان الثلاثاء في مونتيري.

وخاض المنتخبان الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخهما، وكانت مواجهتهما متكافئة إلى حد كبير مع حذر واضح في الشوط الأول.

وفي حين كانت المباراة تتجه نحو شوطين إضافيين، خطف أوستاكيو هدف الفوز حين وصلته كرة مشتتة من الدفاع، صوّبها قوية من على مشارف المنطقة إلى يمين الحارس «90+2»، مطلقًا أفراح الجماهير الكندية التي كان حضورها كبيرًا في لوس أنجليس.