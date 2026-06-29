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نهاية المشوار

2026.06.29 | 12:38 am
انتهى مشوار المنتخب الجنوبي إفريقي الأول لكرة القدم في دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026 بعد خسارته 0-1 أمام نظيره الكندي الذي خطف بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي، الأحد (الوكالات)
نهاية المشوار

نهاية المشوار

نهاية المشوار

نهاية المشوار