نهاية المشوار

انتهى مشوار المنتخب الجنوبي إفريقي الأول لكرة القدم في دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026 بعد خسارته 0-1 أمام نظيره الكندي الذي خطف بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي، الأحد (الوكالات)